مدير عربي يدفع ثمناً فادحاً بسبب "صورة امرأة جميلة"

المصدر: محمد فودة - دبي

استدرجت عصابة إفريقية مديراً عربياً في الأربعين من عمره بصورة مغرية لامرأة أوروبية عن طريق أحد مواقع التعارف الإلكتروني، بأن أعدوا له غرفة بأحد الفنادق، وحين توجه إلى المكان وجد المتهمين في انتظاره فاعتدوا عليه وسرقوا منه مبلغ 4000 درهم نقداً وأجبروه على الإفصاح عن كلمة السر لبطاقته البنكية وسحبوا منها 30 ألف درهم على دفعتين، قبل أن يتركوا في المكان ذاته، فأبلغ شرطة دبي عن الواقعة التي قبضت من جانبها على اثنين من المتهمين وأحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما بتهمة ارتكاب جنايتي السرقة بالإكراه والحجز غير القانوني.

وقال المجني عليه في تحقيقات إنه تعرف على فتاة عبر تطبيق للتعارف يعرف باسم "ميت مي" وأرسلت له صورة شخصية تعبر عن جمال طاغ، فتحمس للقائها، وأرسلت له رقمين هاتفيين للتواصل معه على أيهما، ثم دعته للقائها بأحد الفنادق.

وأضاف أنه وصل إلى المكان في الموعد المحدد، وطرق الباب فواربه أحدهم حتى لا يعرف من وراءه، فشعر بالارتياب، وطلب منها الخروج، لكن فوجئ بشخص يجره إلى الداخل، ووجد ستة أشخاص بالداخل، ثلاثة رجال ومثلهم نساء، اشتركوا في تقييده وشل حركته وسرقوا هواتفه، ومحفظة نقوده التي كانت تحوي مبلغ 4000 درهم نقداً.

وأشار إلى أنهم أخرجوا بطاقاته بالبنكية وقام أحد المتهمين بخنقه، للإفصاح عن الرقم السري، وهددوه بالقتل، فأفصح عن رقم البطاقة الرئيسة، وتوجه ذاك المتهم إلى البنك وسحب مبلغ 15 ألف درهم قبل منتصف الليل، ثم كرر عملية السحب مرة أخرى، بعد منتصف الليل، فيما احتجزه بقية المتهمين إلى أن أنهى زميلهم عملية السحب، وحين عاد الأخير غادروا جميعاً وتركوا له هواتفه وبطاقاته، فأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي عن تطابق بصمات المتهمين مع تلك التي رفعت من مكان الجريمة، كما تأكد تورط احدهما في جرائم ارتكبت بالأسلوب الإجرامي ذاته.

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