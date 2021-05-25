«دفاع مدني دبي» تسيطر على حريق في مخلفات مدرسة

المصدر: محمد فودة ■ دبي

شب حريق في مخلفات خارج مبنى إحدى المدارس في منطقة ند الشبا، وتمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة عليه.

وحسب المتحدث الرسمي عن إدارة الدفاع المدني، فإن الإدارة تلقت بلاغاً في الساعة 12:06 بعد ظهر أمس بوجود حريق بالقرب من مدرسة في ند الشبا.

وأفاد بأنه فور تلقي البلاغ تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع البلاغ، وعند وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث في الساعة 12:11 تبين أن الحريق بسيط في مخلفات خارج غرفة حارس مبنى المدرسة، وتولت فرق الدفاع المدني مباشرة مهامها في مكافحة الحريق، وفي تمام الساعة 12:17 تم السيطرة على الحادث تماماً من دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

وتابع أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق حول أسباب الحريق.

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