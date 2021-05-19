غرامة 1000 درهم للتجمهر بمواقع الحوادث وعرقلة سيارات الشرطة والدفاع المدني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة ابوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور من مخاطر التجمهر أثناء الحوادث المرورية والحرائق حيث يشكل خطورة على حياتهم ويعد سلوكاً غير حضارياً ويعيق جهود فرق المستجيب الأول ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث.

وأكدت على التطبيق الحازم للبند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي والذي ينص على "عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث" غرامة قدرها 1000 درهم.

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