مواقع إلكترونية تحتال بأسماء مطاعم ومحال شهيرة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذَّرت شرطة أبوظبي من مواقع إنترنت احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات مشهورة وتقدم عروضاً مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية السداد من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور بالأساليب الاحتيالية والتصيد عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لافتًا إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء خصوصاً أن في إمكان أي شخص إنشاء حساب عبر تلك المواقع ببيانات مزيفة أو معلومات مغلوطة بهدف الاحتيال أو اصطياد الضحايا.

وأوضح أن مع انتشار الإنترنت تزداد أساليب الاحتيال، وغالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا، أو رغبتهم في الحصول على خدمات معينة، وبأسعار تنافسية والتواصل عبر مواقع ليس لها مقر داخل الدولة، موضحاً أنه تم تسجيل عدد من القضايا المتنوعة ذات الصلة.

وناشد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الامن الجنائي، العقيد راشد خلف الظاهري، الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم، وتمارس غالبيتها للاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامهم بحصولهم على عروض مغرية من محال أو مطاعم شهيرة مقابل دفع رسوم ولا يتم توفير احتياجاتهم في النهاية.

وحث الجمهور في حالة التعرض لحالات احتيال التواصل بشكل سريع مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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