الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بصهريج وقود ومركبة وإصابة 3 أشخاص

المصدر: محمد فودة - دبي

سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني في دبي على حريق شب نتيجة حادث تصادم بين صهريج يحمل مواد قابلة الاشتعال و مركبة خاصة على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مخرج رأس الخور في الاتجاه المؤدي إلى أبوظبي، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأفاد الدفاع المدني بدبي بأن بلاغاً ورد في الساعة 12:06 من صباح اليوم الأحد عن الحريق، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز الراشدية إلى موقع الحادث، وعند الوصول في الساعة 12:10 صباحاً تبين إحتراق الصهريج والمركبة بالكامل من دون وجود أي محصورين ،و باشرت مكافحة النيران والسيطرة عليها عند الساعة 12:23 صباحاً وفق إشارة قائد الحادث مع وجود ثلاثة إصابات بسيطة تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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