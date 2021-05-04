مسافر يحاول تهريب 12 كيلوغرام «ماريغوانا» داخل حبوب الإفطار

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كشفت جمارك دبي عن ضبط 12 كيلوغراماً من مادة الماريغوانا المخدرة، حاول مسافر (آسيوي) تهريبها عبر مطار دبي، من خلال إخفائها في أكياس مخصصة لحبوب الإفطار لماركة شهيرة.

وقال مدير إدارة مبنى المطار رقم 2 بإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، فلاح خليل السماك، لـ«الإمارات اليوم» إن مهارة موظفي الجمارك أسفرت عن كشف عملية تهريب الماريغوانا، حيث تم الاشتباه في حقائب المسافر من قبل مفتشي الجمارك، وعليه تم تحويله إلى التفتيش وبتفريغ أمتعته عثر المفتش على أكياس مواد غذائية لحبوب الإفطار وبفتح إحداها تم اكتشاف كيس ملفوف بورق قصدير يحتوي على عشبة الماريغوانا المخدرة، فتم التحقق من بقية الأكياس، وبلغت الكمية المضبوطة 11 كيلوغراماً و940 غراماً.

وتابع السماك أنه «بعد التحقيق مع المسافر من قبل قسم التحقيق في إدارة عمليات المسافرين، اعترف المتهم بأن الحقيبة تخصه».

إلى ذلك قال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، إن «جمارك دبي عززت جهودها للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات بكل أنواعها، وتشكيل حائط صد أمام محاولات التهريب عبر منافذها الجمركية المختلفة، من خلال اعتمادنا على كوادرنا البشرية المؤهلة والمدربة».

طرق تهريب المخدرات

أكدت جمارك دبي أن طرق تهريب المخدرات تتعدد وتختلف من حين لآخر وأبرز ما تم رصده الإخفاء في الأحشاء، أو داخل علب الشامبو، أو في جوانب وقاع الحقائب، أو مزجها في الملابس، وغيرها من الأساليب المختلفة التي يقدم عليها المهربون في محاولات بائسة للتحايل على مفتشي الجمارك، ودقة الأجهزة الحديثة لتهريب الممنوعات.

وأوضحت أن المسافر الذي يحمل جنسية دولة آسيوية، دس مادة الماريغوانا المخدرة، داخل أكياس حبوب الإفطار لماركة شهيرة بحيث يصعب الاشتباه فيها أو كشفها.

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