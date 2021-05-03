شرطي يحبط عملية سطو على مستودع ليلاً

المصدر: محمد فودة ■ دبي

راقب رجل شرطة في دبي عصابة تتكوّن من ثلاثة آسيويين أثناء سرقتهم كبلات نحاسية بقيمة 50 ألف درهم، بعد أن اشتبه فيهم أثناء تحميل المسروقات، ثم واجههم وضبط اثنين منهم فيما فر الثالث، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما. كما بدأت محكمة الجنايات محاكمة متهمين آخرين من الجنسية ذاتها سطوا مع آخر هارب على مستودع تابع لإحدى الشركات وسرقوا أدوات وأنابيب نحاسية بقمية 235 ألف درهم، وتبين تورطهم في قضايا عدة مماثلة.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات متهمين آسيويين شرعا في سرقة كبلات كهربائية من مستودع تابع لإحدى الشركات بشارع الأصايل في منطقة جبل علي، لكن أحبطت جريمتهما بفضل شرطي تدخل في الوقت المناسب وضبطهما متلبسين.

وقال شاهد الإثبات وهو شرطي في دبي إنه كان على رأس عمله بمنطقة الاختصاص في نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وشاهد أشخاصاً يقومون بتحميل كبلات كهربائية في مركبة، فراقبهم لفترة وحين انتهوا من وضع الكبلات وهموا بتحريك السيارة قطع عليهم الطريق واستوقفهم، وطلب منهم إبراز هوياتهم.

وأضاف أن أحد المتهمين أبرز رخصة قيادة وملكية مركبة، وبالتدقيق على الرخصة تبين أنها لا تعود إليه، لافتاً إلى أنه لاحظ وجود مقصين حديدين كبيرين في صندوق السيارة فزادت شكوكه، وسأل المتهمين عنها فأقر أحدهما من أنه دخل مقر الشركة وقام مع زميله ومتهم ثالث هارب بتقطيع الكبلات بواسطة المقص وتحميلها في السيارة، فقبض عليهما.

إلى ذلك أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملاً وسائقاً آسيويين تورطا في سرقة صمامات وأنابيب نحاسية من مستودع إحدى الشركات في منطقة القوز الصناعية، وتبين بعد القبض عليهما تورطهما في جرائم مماثلة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من الشركة المجني عليها يفيد بسرقة أغراض نحاسية من مستودعها بمنطقة القوز الصناعية الرابعة، فانتقل إلى مكان الواقعة وتبين له كسر باب المستودع والاستيلاء على الصمامات النحاسية ليلاً، لافتاً إلى أنه تم البحث والتحري عن المتورطين في القضية وقبض عليهما بعد أشهر عدة واعترفا بسرقة المستودع وبيع المسروقات لأحد المحال.

• شرطي في دبي شاهد أشخاصاً يحملون كبلات كهربائية في مركبة فراقبهم.

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