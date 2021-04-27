جنايات دبي تقضي بحبس صاحب فيديو إطلاق النار «المفبرك»

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس نادل (آسيوي) ستة أشهر وغرامة 5000 درهم بعد إدانته بنشر فيديو مفبرك على تطبيق «تيك توك» من شأنه المساس بالنظام العام، إذ صور موقف سيارات ربما يكون لمركز تسوق أو مبنى ودمج به أصوات طلقات نارية وصراخ أشخاص مذعورين.



وأكد تقرير إدارة الأدلة الإلكترونية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، أن الفيديو نشر على الحساب الشخصي للمتهم في التطبيق، وأن الأصوات المدمجة في المقطع المرئي ليس لها علاقة بالمكان لكنه تعمد التلاعب فيها، بما يعد مساساً بالنظام العام.



وبسؤال المتهم بمحضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة اعترف بقيامه بتصوير المقطع بنفسه في أحد مواقف السيارة بإمارة دبي، ثم أضاف إليه أصوات إطلاق النار والصراخ.



وتعمد المتهم تصوير الفيديو بطريقة تعطي انطباعاً أن الواقعة حقيقية، إذ كان يهز الكاميرا كأنه يفر من إطلاق النار، فيما أن الأصوات التي دمجها مسجلة، واقتطعت غالباً من فيلم سينمائي، أو واقعة حدثت خارج الدولة.



ويتضح من محتوى حساب المتهم على تطبيق «تيك توك» أنه فبرك الفيديو بهدف زيادة عدد مشاهديه ومتابعيه على التطبيق، إذ يبدو نشطاً على هذا التطبيق، ويتجاوز عدد متابعيه 11 ألف و400 شخصاً.

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