شرطة أبوظبي تنفذ فحصا استباقيا من كورونا لموظفيها بمركز المصفح

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مستشفيات VPS "مبادرة فحص استباقي لفيروس كورونا المستجد" لموظفي مركز شرطة المصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية وذلك وفق إجراءات احترازية عالية الجودة.

وأوضح المقدم فاضل غدير الشامسي مدير المركز أن المبادرة تأتي ضمن جهود الاحتواء وتعزيز الوعي بالصحة وسلامة المجتمع من خلال تنفيذ كافة التدابير الاحترازية الاستباقية دعماً لمنظومة العمل الشرطي والأمني.

وقدم الشكر لخط الدفاع الأول على جهودهم في خدمة الوطن والتعاون مع مستشفيات VPS وفريق المسح المناوب على الدقة والكفاءة والتزامهم التام بكافة إجراءات الحماية والوقاية من كوفيد 19.