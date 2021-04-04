يتظاهر بالموت للإفلات من عواقب جلسة مساج

المصدر: محمد فودة - دبي

تظاهر موظف عربي بالموت للإفلات من قبضة عدد من الآسيويين الذين انهالوا عليه ضرباً، في شقة تستخدم كمركز لخدمات المساج، وذلك بعد اختلافه على السعر مع المدلكة واستعداده للمغادرة، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أشارت إلى أن المجني عليه تعرض للسرقة أثناء الاعتداء عليه، وأحالت متهماً واحداً إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه.

وقال المجني عليه إنه توجه إلى تلك الشقة بنصيحة من أصدقائه، وحين وصل قابله المتهم، وعرض عليه عدد من الفتيات، فاختار واحدة، وسألها بعد خلع ملابسه عن السعر، فأخبرته بأنه سيدفع 1000 درهم، فرفض وتراجع وارتدى ملابسه، مشيراً إلى أنه لا يملك سوى 200 درهماً فقط.

وأضاف أنه غادر الغرفة قاصداً الرحيل، لكن فوجئ بعدد كبير من الأشخاص يتراوح من 6 إلى ثمانية آسيويين يعتدون عليه بالضرب ركلاً ولكماً، وسرقوا منه سلسلة ذهبية وهاتف آيفون قيمته 4300 درهم، لكنه تمكنه من الهرب والخروج من البناية لكن قابله خمسة آخرين واصلوا الاعتداء عليه فتظاهر بالموت، ما دفعهم إلى تركه والفرار.

وأشار إلى أنه توجه إلى مقر سكنه وأخبر أصدقاءه، فتوجه أحدهم إلى تلك الشقة، وواتصل به للعودة، وأبلغ الشرطة التي ضبطت المتهم ووجدت بحوزته سلسلة المجني عليه، كما عثر على محفظته وبداخلها مبلغ أقل من الذي كان موجوداً بها.

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