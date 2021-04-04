"كمامة مميزة" تكشف جرائم "خادمة" في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

اكتشفت ربة منزل خليجية بالصدفة أنها تتعرض لسرقات ممنهجة من قبل خادمتها حين رأت كمامة مميزة تابعة لها في غرفة المتهمة، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها الخادمة بأنها هي التي أعطتها لها، ما أثار اشتباه صاحبة المنزل التي فتشت لتجد مسروقات كثيرة شملت هواتف وجهازا لوحيا وأطعمة وملابس، فأبلغت الشرطة التي ضبطت المتهمة وأحالتها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي باشرت محاكمتها.

وقالت المجني عليها إنها توجهت بتاريخ 15 فبراير الماضي إلى غرفة الخدم وشاهدت كمامة خاصة بها، واشتبهت في الأمر حين أخبرتها خادمتها بأنها هي التي أعطتها لها، وفتشت لتجد هاتفين آيفون عائدين لابنيها، وآيباد وفستان ونظارة سباحة وسلسلة ذهبية والعديد من الأغراض الأخرى التي تشمل أطعمة، فأبلغت الشرطة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ وشاهد المسروقات وبمواجهة الخادمة اعترفت بجريمتها، فأحالتها النيابة العامة بتهمة السرقة من قبل العاملين.

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