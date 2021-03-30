آسيويان يضبطان حارس أمن شارك في سرقتهما بالإكراه

المصدر: محمد فودة ■دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس حارس أمن (إفريقي) سنة مع الإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بالتورط مع أربعة آخرين هاربين في سرقة شخصين (آسيويين) بالإكراه، بعد الاعتداء عليهما ليلاً في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة أبوهيل، وعلى الرغم من مباغتة المجني عليهما وإصابتهما إلا أنهما لاحقا المتهمين واستطاعا الإمساك بالمتهم، الذي توسل إليهما لتركه مقابل إعادة المسروقات إلا أنهما سلماه إلى الشرطة.

وقال المجني عليه الأول (36 عاماً) إنه كان يسير مع صديقه «المجني عليه الثاني» في منطقة أبوهيل، فاعترضهما خمسة أشخاص ذوي ملامح إفريقية واعتدوا عليه بلكمه على أنفه ورأسه وتمكن أحدهم من سرقة حافظة النقود من جيبه، وأخذوا منها مبلغ 1500 درهم قبل أن يحاولوا الفرار، لكنه لاحقهم مع صديقه وأمسك بأحدهم. فيما ذكر المجني عليه الثاني أن الواقعة حدثت في نحو الساعة 11.30 أثناء وجوده برفقة المجني عليه الأول، واعترضهما خمسة أشخاص واعتدوا عليهما بالضرب لكماً وركلاً، وتمكن أحدهم من سرقة حافظة النقود من جيبه وأخذوا منها مبلغ 1000 درهم ورموا المحفظة على الأرض، كما سرقوا هاتفه المتحرك، مشيراً إلى أنهما لاحقا المتهم الذي طلب منهما تركه حتى يعيد لهما المسروقات، لكنهما أبلغا الشرطة التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه سنة ثم الإبعاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news