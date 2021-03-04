خلاف على حضانة الأطفال يدفع خليجياً إلى طعن طليقته

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة بحبس خليجي سنة وتغريمه 3000 درهم، بتهمة الاعتداء على طليقته نتيجة خلافهما على حضانة الأطفال، حيث تعمّد صدم مركبتها، وضربها بسكين في يديها وساقها ووجهها، ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة وتشوّه بالوجه، كما وجّه لها ألفاظاً تخدش شرفها، وذلك حسب لائحة اتهام النيابة العامة.

وقال المتهم، خلال المحاكمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من محبسه في المؤسسة العقابية، إن الاتهامات المسندة إليه غير صحيحة، وأن تصادم مركبته بمركبة طليقته وقع دون قصد، وطلب محامي المتهم عرض المجني عليها على لجنة ثلاثية من أطباء مختصين لتوقيع الكشف الطبي، وبيان ما إذا كانت إصابتها في الوجه يستحيل زوالها من عدمه، مطالباً ببراءة موكله، استناداً إلى انتفاء أركان الجريمة، وإحداث العاهة المستديمة دون قصد، وكيدية الاتهام، وإنكار موكله التهم المسندة إليه في مراحل التحقيقات.

وادعى محامي المجني عليها مدنياً بقيمة 51 ألف درهم، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار التي أصابت موكلته.

فيما أفاد تقرير الطب الشرعي بأن إصابة المجني عليها بالوجه تشكل عاهة مستديمة لا يمكن زوالها.

وجاء في حيثيات الحكم أن ما استقر في عقيدة المحكمة واقتناعها، أن المتهم لديه خلافات بينه وبين طليقته بشأن حضانة الأبناء، حيث شاهدها تقود سيارة والدها مقابل منزلها، فاعترض طريقها بسيارته حتى تمكن من إيقافها، إلا أنه فشل في فتح أبواب مركبتها، وعندما حاولت السير بمركبتها مرة أخرى تعقبها واصطدم بسيارتها عمداً معرضاً حياتها للخطر، ما أدى إلى وقوع تلفيات وكسر في زجاج النوافذ الأمامية.

وأوضحت أن المتهم وجّه للمجني عليها ألفاظاً خادشة للحياء، وتعدّى عليها بسكين كان بيده فأصابها في ذراعها ويدها اليمنى وساقها اليسرى وخدها الأيسر، ما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة، لافتة إلى أن هذه الاتهامات قد ثبتت بحق المتهم في يقين وعقيدة المحكمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن أقوال الشهود وضبط التحريات والتقرير الطبي، أكدت ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتاً تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم ومعاقبته، وإن كان لم يقصد حدوث عاهة مستديمة بها، كما أنه سبّها في الطريق العام، بحضور شهود، بألفاظ تمس من شرفها واعتبارها بين أهلها وذويها، كما تعمّد الاصطدام بمركبتها وإتلافها. وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وتغريمه 3000 درهم، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وإلزامه بسداد الرسوم.

- المتهم تعمّد صدم مركبة طليقته، وطعنها بسكين في يديها وساقها ووجهها.

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