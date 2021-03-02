عامل يقطع إصبعين من يد زميله بسبب «رشفة شاي»

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عاطل (آسيوي) ثلاثة أشهر والإبعاد بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة بسبب رشفة شاي، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أفادت بأن المجني عليه كان يشرب شاي فتطايرت رشفة على المتهم الذي سكب الشاي بدوره على الأول، ثم اعتدى عليه بسكين مطبخ فقطع إصبعين من يده اليسرى، كما قضت المحكمة بغرامة 3000 درهم في القضية ذاته بحق متهم آخر يعمل شريكاً في مطعم يعمل فيه المجني عليه، بتهمة تهديد المجني عليه بحرمانه من راتبه وفصله من الشركة إذا حرر بلاغ بالواقعة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة (33 عاماً) إنه كان متواجداً في مقر عمله في المطعم، وجلس مع المتهم يحتسي الشاي فسقطت رشفة شاي بالخطأ على المتهم، ما أثار غضبه فسكب الشاي عليه، ثم استل سكيناً كانت على طاولة المطبخ وسدد طعنة له في يده اليسرى، ونقل إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، وتبين إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 5% في يده اليسرى.

وأضاف أنه تلقى علاج لمدة 20 يوماً ثم ذهب إلى مقر عمله للحصول على شهادة طبية من مندوب المطعم، بناء على تعليمات الطبيب، وكان المتهم الثاني الشريك في المطعم موجوداً فما أن رآه حتى تطول عليه وسبه، وهدده بإلغاء تأشيرة إقامته وحرمانه من البقاء في الدولة وعدم تسليمه راتبه، إذا أصر على فتح بلاغ ضد المتهم الأول.

وبسؤال المتهم الأول، أقر بالتهمة المنسوبة إليه، لافتاً إلى أنه لم يتعمد إصابته في يده لكنه وجه إليه ضربة عشوائية دون قصد إحداث عاهة مستديمة به.

وأشار إلى أن المتهم الثاني الشريك بالمطعم كان موجوداً بمكتبه حين حدثت الواقعة فقدم إلى المطبخ وطلب من المجني عليه عدم إبلاغ الشرطة، ووعده بالتكفل بمصروفات العلاج، ودفع فعلياً 24 ألف درهم للمستشفى، لكن المجني عليه قام لاحقاً برد المبلغ للمتهم الثاني وحرر بلاغاً بالواقعة ما دفع صاحب المطعم إلى تهديده بإلغاء تأشيرة إقامته وترحيله وحرمانه من راتبه إذا أصر على تحرير بلاغ وذلك خوفاً من حدوث مشكلة تتسبب في إغلاق المطعم.

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