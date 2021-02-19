جلسة مساج وهمية تكلف آسيوياً 280 ألف درهم

المصدر: محمد فودة- دبي

أعدت عصابة، مكونة من خمس نساء إفريقيات، خطة لاستدراج استشاري تقنية معلومات (آسيوي) وسرقته، من خلال حساب وهمي على تطبيق «تندر» خاص بخدمات التدليك، ووضعن صور حسناوات أوروبيات الملامح، فوقع المجني عليه في الفخ، وتواصل مع الحساب، فقمن بتزويده بعنوان الشقة ورقمها، وحينما دخل انقضضن عليه ضرباً وإذلالاً، ثم أجبرنه على الإفصاح عن بياناته البنكية، ومنها الرقم السري لتطبيق البنك الخاص به على هاتفه، وقمن بتحويل 250 ألف درهم من حسابه عبر التطبيق إلى حسابات مجهولة، وذلك بعد تهديده بالقتل.

ولم تكتفِ النساء الخمس بذلك، بل سحبن 30 ألف درهم أخرى من بطاقة ائتمانية كانت بحوزته، وتمكنت شرطة دبي من القبض على ثلاث منهن، وأحالتهن إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهن.

وقال المجني عليه، في التحقيقات، إنه شاهد إعلان خدمات تدليك على تطبيق «تندر»، وأعجبته صور الفتيات اللاتي ظهرن، فتواصل مع الرقم الموجود في الحساب، وأرشدته امرأة إلى العنوان، فتوجه في العاشرة مساءً، وفتحت الباب امرأة ذات ملامح إفريقية، ثم فوجئ بأربع أخريات يخرجن من الحمام، وطلبن منه ما بحوزته من مال، فأخرج 200 درهم، وسحبت إحداهن محفظته وهاتفه، وطلبت منه فتح الهاتف كونه مغلقاً برقم سري، ورفض فعاجلته بصفعة قوية على وجهه، وخنقته امرأة أخرى، ثم وضعت ثالثة سكيناً على رقبته، فاستجاب وفتح الهاتف.

وأضاف المجني عليه أن النساء أجبرنه بالطريقة ذاتها على فتح التطبيق الهاتفي للبنك الخاص به، وشاهدن رصيده 439 ألف درهم، فقمن بتحويل 250 ألف درهم منه إلى حسابات مختلفة، ثم سحبت إحداهن بطاقة ائتمانية وغادرت الشقة، وتبين أنها سحبت منها 30 ألف درهم، كما سرقن هاتفه (آي فون إكس)، وسمحن له بالمغادرة بعد ذلك، فاتصل بالبنك الخاص به، وأخطره بالأمر كما أبلغ الشرطة، التي استدعته خلال أيام للتعرف إلى ثلاث من المتهمات.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحثي، ووردت معلومات موثوقة المصدر عن وجود المتهمات داخل شقة في إمارة أخرى، فتمت مداهمتها وجلب ثلاث متهمات، وأقرت إحداهن بأنها تستدرج الأشخاص عن طريق تطبيق تندر، لافتة إلى أنها شاركت في الاعتداء على المتهم، وإجباره على الإفصاح عن بياناته البنكية، وتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى حسابات أخرى خارج الدولة، كما أقرت المتهمتان الأخريان بالجريمة.

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