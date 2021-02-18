حبس آسيوي سرق عميل بنك بـ «الفلفل الأحمر»

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عاطل (آسيوي) ستة أشهر وغرامة وإبعاد بعد إدانته بسرقة 2500 درهم بالإكراه من شخص بعد رش الفلفل الأحمر الحار على وجهه عقب سحبه مبلغاً من صراف آلي، وحاول المجني عليه ملاحقته لكنه فشل في الإمساك به.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه توجه لجهاز صراف آلي بمنطقة المحيصنة وسحب مبلغ 2500 درهم من حساب صديق له، وقبل أن يضع المبلغ في المحفظة، فوجئ بشخص يقف أمامه ورش على وجهه الفلفل الأحمر، وسحب المبلغ من يده ولاذ بالفرار، وحاول اللحاق به لكنه فشل. وذكر صاحب الحساب أنه التقى المجني عليه بعد تعرضه للسرقة وشاهد عينيه حمراوين، فيما ألقت شرطة دبي القبض على المتهم وتعرّف عليه المجني عليه في طابور تشخيص، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

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