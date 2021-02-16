احتراق سكراب في الشارقة.. ولا إصابات

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

شب، أمس، حريق في سكراب بالمنطقة الصناعية السادسة في الشارقة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، أنه وردها بلاغ إلى غرفة العمليات في نحو الساعة 12:28 بعد ظهر أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في سكراب بالمنطقة الصناعية السادسة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وجرى التعامل مع النيران، والسيطرة على الحريق وعدم امتداده إلى المحال المجاورة.

ولفتت إلى أنه تم السيطرة على الحريق في نحو الساعة 1:50 بعد الظهر دون وقوع أي إصابات، كما تمت عملية التبريد وتسليم الموقع إلى الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث.

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