تشديد الحكم على خليجي متهم بتعاطي المخدرات

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

شددت محكمة الاستئناف، في الفجيرة، الحكم على خليجي بالسجن، بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية، لمدة عامين، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنه ستة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم ضبط وهو متعاطٍ مؤثرات عقلية، لكونه أحد الخاضعين لإجراء الفحص الدوري «نظام الرعاية اللاحقة»، حيث أخذت عينة منه، وتم إرسالها للفحص الذي أثبت تعاطيه المؤثرات العقلية «ميثامفيتامين والأمفيتامين»، فتم تحويله إلى نيابة الفجيرة، التي وجهت له تهمة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وحكمت محكمة الفجيرة حضورياً على المتهم بالسجن ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وباستئناف الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم للسجن عامين، نظراً إلى أن المتهم من أصحاب السوابق، والمحكمة مطمئنة إلى الدليل المقدم ضده، ولها السلطة في ثبوت الجريمة من عدمه، وعلاقة المتهم بها من سلطة قاضي الموضوع، وله سلطة واسعة متى تكونت عقيدته من أدلة قولية أو فعلية، طالما ركن إلى الصورة الصحيحة بجميع عناصرها المطروحة، لذلك تدين المتهم وتعاقبه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news