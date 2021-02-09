حبس موظف تحرش بطفل في الألعاب المائية

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف خليجي، يبلغ من العمر 23 عاماً، ثلاثة أشهر بتهمة هتك عرض طفل في الرابعة عشرة من عمره، أثناء وجود الأخير مع أقرانه في الحديقة المائية، مسبباً له صدمة نفسية، وحرجاً بالغاً ومخاوف، بحسب النيابة العامة في دبي.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان بإحدى الحدائق المائية في دبي مع أبناء خالته وخادمتين، وأثناء قيامه بالانزلاق عبر أسطوانة مائية، لاحظ أن المتهم يلاحقه هو وأبناء خالته، ثم اقترب منه ولمس منطقة حساسة من جسده، فصده على الفور ونهره، لكن رماه المتهم بالماء كأنه يمزح معه، ثم لحق به مجدداً عند لعبة أخرى، فنادى الطفل ابن خالته الأكبر سناً وحكى له ما حدث، وكان في حالة صدمة وحزن، ويشعر بالتوتر، فاتصلا بوالدتيهما، ثم أبلغا الشرطة بالواقعة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تولى التحقيق في الواقعة، والاستماع إلى إفادة المجني عليه، وكذلك المتهم الذي أقر في تحقيقات النيابة بأنه لمس جسم الطفل بالخطأ، لكن قضت المحكمة بإدانته بعد تثبتها من الأدلة.

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