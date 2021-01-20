حريق بفيلا في منطقة جميرا بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

شب حريق صباح اليوم في فيلا بمنطقة جميرا، وانتقلت على الفور فرق تابعة لمركز شهداء الإمارات إلى الموقع، واستطاعت السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى المنازل المجاورة.

وقال متحدث عن الدفاع المدني إن بلاغاً ورد في الساعة 11.28 من صباح اليوم عن حريق بفيلا في منطقة جميرا 3 ، فانتقلت فرقة من رجال الإطفاء والإنقاذ ووصلت الموقع خلال ست دقائق، واستطاعت السيطرة على الحريق خلال فترة لم تتجاوز 13 دقيقة، لافتاً إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، لكنه تسبب في خسائر بمبنى الفيال، ومن ثم تم تسليم الموقع لخبراء الهندسة الجنائية بالإدارة العامة للادلة الجنائية في شرطة دبي لتحديد ملابساته وأسبابه.

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