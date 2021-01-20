«المؤبد» لمتهم اعتدى على امرأة وصوّرها تحت تهديد السكين

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد بحق بائع آسيوي (23 عاماً)، تعقب ربة منزل بعد أن أوصلت ابنها إلى موقف السيارات، وعند وصولها إلى شقتها فوجئت به يهددها بسكين من الخلف ويجبرها على دخول الشقة، وخلع ملابسها، وتصويرها عارية قبل أن يغتصبها.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها توجهت لتوصيل ابنها إلى موقف السيارات، يوم 16 فبراير من العام الماضي، ثم عادت إلى الشقة في نحو الساعة 11.42 صباحاً، وقبل أن تدخل فوجئت بشخص يضع سكيناً على رقبتها ويطلب منها الدخول، إلا أنها صرخت بشدة واستغاثت، وقاومت المتهم بركله ودفعه، لكنه أدخلها بالقوة إلى غرفة النوم وأجبرها على خلع ملابسها وصورها عارية بهاتفه، ثم اغتصبها.

وأضافت أن المتهم سرق 200 درهم من محفظتها، وأخبرها بأنه يعرف هويتها، وترددها على سوبرماركت قريب من المنزل، وهددها بنشر الفيديو الذي صوره لها إذا أبلغت الشرطة، وطلب منها التأكد من خلو الممر المؤدي إلى الشقة، ثم فر هارباً، لكنها أخبرت زوجها الذي أبلغ الشرطة.

ومن جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن رجلاً استوقف دورية شرطة في الشارع وأخبر أفرادها بتعرض زوجته للاغتصاب والسرقة، من قبل شخص مجهول، داخل بناية في منطقة نايف، لافتاً إلى تشكيل فريق عمل وضبط المتهم خلال يومين من ارتكاب الجريمة، واعترف المتهم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

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