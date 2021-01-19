«حذاء» يقود آسيويين إلى «جنايات دبي»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق ومندوب مبيعات آسيويين، يقيمان في مدينة العين، لاستيرادهما شحنة عبر مطار دبي الدولي، تحتوي على حذاء مخفي بداخله كمية من الحشيش بقيمة 500 درهم، جلباها بقصد التعاطي لكنها كانت كفيلة بتدمير مستقبلهما.

وقال شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إن مفتشاً تابعاً لجمارك دبي، يتولى التدقيق على البضائع التي تستوردها شركات الشحن السريع إلى دبي، اشتبه في طرد قادم من باكستان، يحوي ملابس وحذاء، فقرر عدم الاكتفاء بالفحص الآلي من قبل جهاز الفحص بالأشعة، وبادر بتفتيشه يدوياً، ليجد مادة الحشيش مخفية بطريقة احترافية داخل نعل الحذاء. وأضاف الشاهد أن المفتش أبلغ إدارة المكافحة، وفي الموعد المحدد لاستلام الشحنة حضر المتهمان، فتم جلبهما للتحقيق، وبسؤل الأول أقر بأنه طلب الحشيش بهدف التعاطي هو وصديقه، مؤكداً أن الأخير كان يعلم محتوى الشحنة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جناية استيراد وحيازة المواد المخدرة.

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