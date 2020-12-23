«دفاع مدني عجمان» تسيطر على حريق مصنع ثلاجات

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اندلع حريق بمصنع للثلاجات وأجهزة التبريد في منطقة الصناعية الجديدة بعجمان، وسيطرت وحدات الدفاع المدني على النيران محققة زمناً قياسياً في سرعة الاستجابة بالوصول خلال خمس دقائق، ما حال دون احتراق المصنع بالكامل، وفق مدير إدارة المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان العميد محمد علي جميرا.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في الموقع، بدعم ومساندة من «دفاع مدني» الشارقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وعدم احتراق المصنع كاملاً، مشيراً إلى أن المصنع كان مغلقاً، وبلغت نسبة الضرر 30% فقط من محتوياته، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحدث، كما تم إخلاء بنايتين سكنيتين مجاورتين لضمان سلامة السكان.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات التبريد في موقع الحريق، بدأ التحقيق والمعاينة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالتعاون مع الشرطة.

• %30 نسبة تضرر محتويات المصنع.

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