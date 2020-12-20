معلم خمسيني يتحرش بطالبة في حصة "تقوية"

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات معلماً خمسينياً من جنسية عربية تحرش بطالبة خليجية تبلغ من العمر 14 عاماً، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إنها سجلت في دروس تقوية ببعض المواد، وأثناء حضورها حصة في إحدى المواد العلمية أمسكها المعلم من يدها وتحسسها بطريقة أثارت الرعب في نفسها، لافتة إلى أنه كان يقول لها " أنا احبك، وتعالي اجلسي بجانبي وكلام في هذا السياق".

وأضافت أنها أخبرت والديها بما حدث بعد عودتها إلى المنزل، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، لكنه تحسس مناطق أخرى في جسدها سابقاً.

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