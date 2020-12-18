مندوب في جهة حكومية يختلس رسوم معاملات

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت نيابة الأموال العامة في نيابة دبي إلى محكمة الجنايات، مندوب علاقات عامة بتهمة الاستيلاء على مال مؤسسة عامة، والإضرار العمد بمصالحها، باستغلال وظيفته لاختلاس 44 ألفاً و600 درهم.

وأفاد رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، المستشار سالم أحمد بن خادم، الذي باشر التحقيق في القضية، بأن المتهم يعمل لدى شركة، عائدة لمؤسسة عامة في إمارة دبي، بمهنة مندوب علاقات عامة، وتتمثل طبيعة عمله في تخليص معاملات الشركة لدى الدوائر، واستلام مبالغ مالية من المؤسسة لإنجاز المعاملات، وإبراز الإيصالات الخاصة بذلك، وتقديمها إلى قسم الحسابات، لافتاً إلى أن المتهم كان يعمل بالشركة منذ ثمانية أشهر قبل اكتشاف الواقعة.

وأوضح أن قسم التدقيق الداخلي بالشركة اكتشف وجود معاملات دون إيصالات تدل على سداد المبالغ، فتم إجراء تحقيق داخلي مع المتهم، وأقر بأنه لم ينفذ تلك المعاملات وأنفق الأموال التي حصل عليها، وطلب إمهاله أسبوعاً لسداد المبلغ المختلس، لكن المؤسسة أبلغت الشرطة.

وبالتحقيق مع المتهم، تبين استيلاؤه على 44 ألفاً و671 درهماً على دفعات مختلفة، وثبت أن عدم إنجازه المهام ألحق أضراراً مالية بالشركة، فأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة الاستيلاء على المال العام.

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