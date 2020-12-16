عامل يوجّه 11 طعنة لصديقه بسبب «تذكرة سفر»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل بناء (آسيوي) شرع في قتل زميله عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بحسب النيابة العامة التي وصفت جريمته بأنه توجه إلى مكان تواجد المجني عليه في ممر سكنات الشركة بخطى يتخللها الغدر، مترقباً لحظة الانقضاض عليه، وما إن تمكن منه حتى انهال عليه بـ11 طعنة قوية وسريعة في منطقتي الصدر والبطن، قاصداً إزهاق روحه، لكن خاب أثر جريمته نتيجة إسعاف المجني عليه، ونقله سريعاً إلى المستشفى وتلقيه العلاج اللازم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه تلقى اتصالاً من إدارة الشركة التي يعمل فيها باعتباره أقدم العاملين هناك، وأُبلغ بأنه تم حجز تذاكر سفر لـ22 عاملاً لعودتهم إلى بلادهم، ولم يكن من بينهم المتهم، لافتاً إلى أنه أبلغ العمال المعنيين، فحضر إليه الأخير واستفسر منه عن سبب عدم حجز تذكرة سفر له، خصوصاً أن والدته مريضة، فأخبره بأنه لا يملك القرار وهو مجرد موصل لقرارات الإدارة وطلب منه مراجعتهم.

وأضاف أن المتهم عاد إليه في اليوم التالي وأبلغه بأن والدته توفيت ويحتاج إلى العودة، فأكد له أنه لا يملك القرار، ما أثار غضب زميله، الذي غادر غرفته ثم عاد بعد دقائق فظن أنه يريد استكمال الحديث معه، لكن كانت يده خلف ظهره واكتشف أنه يخبئ سكيناً، وعاجله بطعنات سريعة وقوية بمنطقة البطن والصدر، ففقد الوعي متأثراً بإصابته.

وأشار إلى أنه علم لاحقاً بتدخل عمال الشركة لإنقاذه وتم نقله إلى المستشفى، حيث أجريت له جراحة عاجلة وتبين إصابته بـ11 جرحاً قطعياً نافذاً، لافتاً إلى أن المتهم استخدم سكيناً صغيرة الحجم ذات نصل مدبب، تستخدم في تقطيع الخضراوات.

وقال شاهد عيان من العمال إنه كان في غرفته وسمع صوت شجار، فتوجه سريعاً وكان على بعد مترين من الواقعة حين عاجل المتهم المجني عليه بطعنات سريعة في بطنه وصدره، فتدخل لإنقاذه ونقله إلى غرفته وأبلغ الإسعاف، فيما أبعد آخرون المتهم حتى حضرت الشرطة.

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