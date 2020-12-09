آسيوي يفقد إصبعين من يده بسبب «رشفة شاي»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل (آسيوي) أصاب آخر بعاهة مستديمة بسبب «رشفة شاي»، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أفادت بأن المجني عليه كان يشرب شاياً فتطايرت رشفة من فمه على المتهم، الذي سكب الشاي بدوره على الأول ثم اعتدى عليه بسكين مطبخ فقطع إصبعين من يده اليسرى، كما شملت القضية متهماً آخر يعمل شريكاً في مطعم يعمل به المجني عليه، هدد الأخير بحرمانه من راتبه وفصله من الشركة إذا أصر على تحرير بلاغ بالواقعة.

وقال المجني عليه (عامل - 33 عاماً ـ آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان موجوداً بمقر عمله في المطعم، ويحتسي الشاي مع المتهم فسقطت رشفة شاي بالخطأ على المتهم ما أثار غضبه، واستل سكيناً كان على طاولة المطبخ وسدد طعنة للمجني في يده اليسرى، ونُقل إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، وتبينت إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 5% في يده اليسرى.

وأضاف أنه تلقى العلاج لمدة 20 يوماً، ثم ذهب إلى مقر عمله للحصول على شهادة طبية من مندوب المطعم، بناء على تعليمات الطبيب، وكان المتهم الثاني الشريك في المطعم موجوداً، فما أن رآه حتى تطاول عليه وسبّه، وهدده بإلغاء تأشيرة إقامته وحرمانه من البقاء في الدولة وعدم تسليمه راتبه، إذا أصر على فتح بلاغ ضد المتهم الأول.

وبسؤال المتهم الأول أقر بالتهمة المنسوبة إليه، وهي الاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) كان موجوداً على طاولة المطبخ، ما تسبب في فقدان الأخير إصبعين من يده، لافتاً إلى أنه لم يتعمد إصابته في يده، لكنه وجه إليه ضربة بشكل عشوائي من دون قصد إحداث عاهة مستديمة به.

وأشار إلى أن المتهم الثاني، الشريك في المطعم، كان موجوداً بمكتبه حين حدثت الواقعة، فقدم إلى المطبخ وطلب من المجني عليه عدم إبلاغ الشرطة، ووعده بالتكفل بمصروفات العلاج، ودفع فعلياً 24 ألف درهم للمستشفى، لكن المجني عليه رد لاحقاً المبلغ للمتهم الثاني، وحرر بلاغاً بالواقعة، ما دفع صاحب المطعم إلى تهديده بإلغاء تأشيرة إقامته وحرمانه من راتبه إذا أصر على تحرير بلاغ، وذلك خوفاً من حدوث مشكلة تتسبب في إغلاق المطعم.

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