آسيوي يقطع إصبعين من يد زميله بسبب "رشفة شاي"

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي أصاب آخر بعاهة مستديمة بسبب رشفة شاي، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أفادت بأن المجني عليه كان يشرب شاياً فتطايرت رشفة من فمه على المتهم الذي سكب الشاي بدوره على الأول، ثم اعتدى عليه بسكين مطبخ فقطع إصبعين من يده اليسرى، كما شملت القضية متهماً آخر، يعمل شريكاً بمطعم يعمل فيه المجني عليه، هدد الأخير بحرمانه من راتبه وفصله من الشركة إذا أصر على تحرير بلاغ بالواقعة الأولى.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، وهو عامل يبلغ من العمر 33 عاماً، إنه كان موجوداً بمقر عمله في المطعم، ويجلس مع المتهم ويحتسي الشاي، فسقطت رشفة شاي بالخطأ على المتهم، ما أثار غضب الأخير الذي سكب الشاي عليه، ثم استل سكيناً كان على طاولة المطبخ وسدد طعنة للمجني عليه في يده اليسرى، ونقل إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، وتبينت إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 5% في يده اليسرى.

وأضاف أنه تلقى العلاج لمدة 20 يوماً، ثم ذهب إلى مقر عمله للحصول على شهادة طبية من مندوب المطعم، بناء على تعليمات الطبيب، وكان المتهم الثاني الشريك في المطعم موجوداً، فما أن رآه حتى تطاول عليه وسبه، وهدده بإلغاء تأشيرة إقامته وحرمانه البقاء في الدولة وعدم تسليمه راتبه إذا أصر على فتح بلاغ ضد المتهم الأول.

وبسؤال المتهم الأول أقر بالتهمة المنسوبة إليه، وهي الاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض كان موجوداً على طاولة المطبخ، ما تسبب في فقدان الأخير إصبعين من يده، لافتاً إلى أنه لم يتعمد إصابته في يده، لكنه وجّه إليه ضربة بشكل عشوائي من دون قصد إحداث عاهة مستديمة به.

وأشار إلى أن المتهم الثاني الشريك بالمطعم كان موجوداً بمكتبه حين حدثت الواقعة، فقدم إلى المطبخ وطلب من المجني عليه عدم إبلاغ الشرطة، ووعده بالتكفل بمصروفات العلاج، ودفع فعلياً 24 ألف درهم للمستشفى، لكن المجني عليه قام لاحقاً برد المبلغ للمتهم الثاني وحرر بلاغاً بالواقعة، ما دفع صاحب المطعم إلى تهديده بإلغاء تأشيرة إقامته وترحيله وحرمانه راتبه إذا أصر على تحرير بلاغ، وذلك خوفاً من حدوث مشكلة تتسبب في إغلاق المطعم.

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