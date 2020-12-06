الحبس والغرامة لعصابة «أسطوانات الغاز»

المصدر: محمد فودة ■دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية بحق آسيويين شكلا مع ثالث هارب عصابة متخصصة في سرقة أسطوانات الغاز من الكافيتريات والمطاعم، وأسهم سائق في ضبطهما - بحسب تحقيقات النيابة العامة - حين هاتفه المتهمون دون سابق معرفة لنقل أسطوانات غاز مسروقة إلى منطقة أخرى في دبي، فاشتبه فيهم وأبلغ الشرطة، لكن اثنين من أفراد العصابة لاذا بالفرار، فلم يستسلم، وأمسك بالثالث بمساعدة شخص آخر، وتم القبض لاحقاً على المتهم الثاني، وإحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي التي قضت بإدانتهما.

وقال السائق في تحقيقات النيابة العامة إنه كان في منزله نحو الساعة الثالثة صباحاً، وتلقى مكالمة هاتفية من شخص آسيوي يبلغه بأن لديه بضاعة يريد نقلها، فرد عليه بأن الوقت غير مناسب، وأغلق الخط، لكن الرجل ذاته عاود مهاتفته في السادسة صباحاً، فتوجه إليه بشاحنته، وكان مع المتهم شخصان آخران، وطلبوا منه نقل تسع أسطوانات غاز متوسطة الحجم، فرفض مبرراً ذلك بأن نقل هذه الأسطوانات ممنوع، لكنهم أصروا، وقاموا بتحميل الأسطوانات بأنفسهم، وركب اثنان منهم معه في المقعد الخلفي لسيارته، بينما غادر الثالث، وكان برفقة السائق أحد أصدقائه.

وأضاف أنه اشتبه في أمرهم، فأبلغ الشرطة، وحين شعر المتهمان اللذان كانا برفقته بذلك، استغلا توقفه في إحدى الإشارات المرورية، وغادرا السيارة، لكنه لاحق أحدهما مع الشخص الذي كان برفقته، واستطاعا الإمساك به حتى حضرت الشرطة.

من جهته، قال شاهد في شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ بعد تلقي مكالمة هاتفية عن مشكلة في منطقة عيال ناصر، وتأكد أن السائق اشتبه في المتهمين الذين تواصلوا معه لنقل أسطوانات غاز تبين لاحقاً أنها مسروقة من داخل كافيتريات.

وأضاف أن المتهم المضبوط كان في حالة خوف وارتباك عند القبض عليه، وأنكر اشتراكه في سرقة الأسطوانات، مشيراً إلى أن المتهمين الهاربين طلبا منه مساعدتهما في تحميل الأسطوانات في السيارة، فتم تحرير محضر بالواقعة.

-المتهم المضبوط كان في حالة خوف وارتباك عند القبض عليه.

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