حلاقان يخترقان حساب رجل أعمال ويستوليان على 1.9 مليون درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

فوجئ رجل أعمال (آسيوي) بسحب مليون و924 ألف درهم من حسابه أثناء سفره في رحلة إلى بلاده، فأبلغ البنك الذي اختلست منه الأموال بالجريمة، وتبين لاحقاً أن حلاقين آسيويين اخترقا حسابه مع آخر هارب، واستطاع الثلاثة تزوير بطاقة هوية باسم رجل الأعمال، واستخراج شريحة بدل فاقد لشريحة الهاتف، ثم انتحل أحدهم صفته عبر الخدمة الهاتفية للبنك وأجاب على الأسئلة التعريفية، وطلب استصدار دفتر شيكات وبطاقة سحب جديدة، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ولم تكشف أوراق القضية كيفية حصول المتهمين على البيانات السرية للمجني عليه.

وقال رجل الأعمال في تحقيقات النيابة العامة إن لديه حساباً في أحد البنوك المحلية ولاحظ عدم ورود رسائل على رقم هاتفه أثناء وجوده بإجازة في بلاده، لكنه لم يهتم كونه يستخدم رقماً صادراً من بلده، لافتاً إلى أنه صدم حين دقق على حسابه عبر التطبيق الهاتفي واكتشف خصم مليون و924 ألف درهم منه، فاتصل بالبنك الذي طلب منه إبلاغ الشرطة، لكنه أخبر الإدارة بوجوده في الخارج وطلب من البنك الإبلاغ عن الواقعة.

وأضاف أنه عاد خلال يومين إلى الإمارات وراجع البنك، واكتشف أن شخصاً انتحل صفته وطلب دفتر شيكات وبطاقة بنكية واستولى بواسطتهما على المبالغ المشار إليها، إذ سحبوا بثلاثة شيكات مبلغ مليون و800 ألف درهم، وبالبطاقة نحو 89 ألفاً و500 درهم، ونفذوا بعض المشتريات ببقية المبلغ، لافتاً إلى أن المتهمين استطاعوا الحصول على بياناته واستخراج بدل فاقد من شريحته الهاتفية باستخدام مستندات مزورة، ثم اخترقوا حسابه.

من جهتها أفادت محققة في البنك بأنه تم إجراء تحقيق داخلي فور تلقي اتصال من المجني عليه وتبين أن شخصاً تواصل مع البنك هاتفياً باعتباره صاحب الحساب، وادعى ضياع بطاقة السحب الآلي الخاصة به وطلب دفتر شيكات، وأجاب على جميع الأسئلة التعريفية الخاصة بالمجني عليه.

وقالت المحققة إنه بناء على الإجراءات المتبعة تم توصيل دفتر شيكات وبطاقة السحب إلى العنوان الذي حدده المتهم، واستلمهما أحد الجناة بعد إبرازه هوية مزورة تحمل اسم المجني عليه وصورة المتهم الأول في الواقعة، لافتة إلى استعمال ثلاثة شيكات في سحب الجزء الأكبر من المبلغ، ثم استخدمت بطاقة الصراف الآلي في سحب 89 ألفاً و500 درهم على دفعات. من جهته أقر المتهم الأول حلاق (آسيوي) في تحقيقات النيابة العامة بأنه استعمل بطاقة هوية مزورة باسم المجني عليه في استلام طرد يحوي دفتر شيكات وبطاقة سحب، واستعمل شيكاً لصرف مبلغ 928 ألف درهم، فضلاً عن قيامه بسحب مبالغ نقدية بواسطة بطاقة الصراف الآلي، كما اعترف المتهم الثاني (حلاق) بصرف شيكين آخرين من حساب المجني عليه، وتم القبض على المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة في الفروع التي صرفا منها الشيكات.

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