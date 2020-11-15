حريق بمستودعين في الخور الصناعية بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

سيطرت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب بمستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أفاد بأن بلاغاً ورد في الساعة 11.34 صباح اليوم، فانتقلت فرقة من مركز الدفاع المدني في ند الشبا إلى موقع الحادث.

وقال المتحدث الإعلامي إن رجال الإطفاء اكتشفوا امتداد الحريق إلى مستودعين فتم الاستعانة بدعم من مراكز الراشدية والكرامة وبورسعيد وعملت فرق المكافحة على تطويق النيران لعدم انتشارها إلى مستودعات مجاورة، ثم باشروا عمليات الإطفاء حتى استطاعوا السيطرة عليه خلال أقل من ساعة دون وقوع حوادث بشرية، ثم بدأوا عمليات التبريد للمكان.

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