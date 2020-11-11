ضبط شبكة لترويج المخدرات تحوز 45 كيلوغرام «هيروين» و«كريستال»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شبكة إجرامية لتجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تضم ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دولة آسيوية، بحوزتهم 45 كيلوغراماً و267 غراماً من مخدري الهيروين والكريستال، وتبين من التحقيق أنهم يجلبون المواد المخدرة من خارج الدولة، ويضعونها عن طريق الـ«لوكيشن» في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، حرص فرق العمل بمكافحة المخدرات وجاهزيتها للتعامل مع كل طرق تهريب المخدرات، وإمكانية كشفها عن طريق استخدام الأجهزة المتطورة التي تمتلكها، لافتاً إلى حرفية عناصرها المدربين تدريباً عال المستوى في هذا المجال.

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العقيد طاهر غريب الظاهري، إن شرطة أبوظبي تمكنت من تطوير إمكانات الرصد والمتابعة، على مدى الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن الإجراءات الأمنية المتبعة، والعمليات السرية التي تم تنفيذها وفق خطط محكمة، كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية التي كانت تدار من خارج الدولة، لاستهداف الوطن، وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

وحث على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأبناء من المخدرات، التي تعد إحدى المشكلات الأكثر خطورة، وترمي بالشباب والنشء نحو الضياع والمجهول، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على حماية الشباب وأفراد المجتمع عموماً من آفة المخدرات، وإيقاف كل الخطط غير المشروعة لتسويقها ورصدها بآليات وإمكانات متطورة.

وأضاف أن عناصر مكافحة المخدرات تواصل جهودها باحترافية في توجيه الضربات، الواحدة تلو الأخرى، للتصدّي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الدولة، وكل من يتورّط في التهريب أو الاتجار في المخدرات، بأي طرق مبتكرة، وإحكام الرقابة على محاولات التعاطي، ضمن استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات.

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