«قضاء أبوظبي» تقيّد 18 محامياً وتجدد لـ 9

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، ووافقت اللجنة على قيد 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد تسعة محامين ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بالمبنى الرئيس للدائرة في أبوظبي على قيد مندوبين اثنين في جدول مندوبي مكاتب المحاماة، وتجديد قيد مندوب واحد، كما اطلعت على ثلاث شكاوى ضد محامين، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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