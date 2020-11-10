وفاة مواطنين وإصابة آخرين في تدهور دراجتين ناريتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي مواطنان في العقد الثالث، وأصيب اثنان من مرافقيها بإصابات بليغة في حادثي دراجتين ناريتين، بسبب التهور، وعدم الالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، على الرغم من جهود التوعية التي تبثها شرطة أبوظبي من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت شرطة أبوظبي بأن الحادث الأول وقع يوم الجمعة الماضي في منطقة رملية بمنطقة ناهل في مدينة العين، ونتجت عنه حالة وفاة، وإصابة شخص، وصنفت الإصابة بالبليغة، فيما وقع الحادث الثاني في منطقة رملية في سيح صبره بالعين، ونتجت عنه وفاة مواطن في العقد الثالث من عمره، وإصابة المرافق بإصابات متوسطة.

وحثت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وشروط السلامة العامة، خصوصاً عند قيادتها في البر، لتجنب وقوع الحوادث، وعدم استخدامها بصورة سلبية، داعية الأهالي إلى إلزام أولادهم بشروط السلامة العامة، حرصاً على سلامتهم.

وأكدت اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، باشتراطات السلامة مع دخول فصل الشتاء.

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