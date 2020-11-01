شرطة دبي: لا شبهة جنائية وراء وفاة رجل أعمال غرق أثناء "الغوص الحر"

المصدر: محمد فودة - دبي

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي عدم وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة رجل الأعمال، سنديكا دوكولو، 48 عاماً، غرقاً أثناء ممارسته رياضة الغوص الحُر شمال جزيرة ديرة.

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بتاريخ الـ29 من شهر أكتوبر الماضي، بلاغاً يفيد بغرق شخص أثناء ممارسة رياضة الغوص الحر، المعروف باسم "الحياري"، الذي يمارس دون استخدام أسطوانة أكسجين، بالقرب من جزيرة أم الحطب شمال جزيرة ديرة، على بعد سبعة أميال بحرية، وعليه تحركت فرق الإنقاذ البحري للبحث عنه، وتم العثور عليه متوفى.

وأضاف أن شرطة دبي فتحت تحقيقاً حول ملابسات الوفاة، واستمعت إلى أقوال أصدقاء المتوفى، واطلعت على نتائج تقرير الطب الشرعي، وانتهى التحقيق إلى عدم وجود أي شبهة جنائية للوفاة.



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