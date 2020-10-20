السيطرة على حريق سكراب بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حادث حريق نشب في سكراب صباح اليوم، يوجد فيه عدد من السيارات، إذ تم إخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وورد بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة 04:23 صباحاً يفيد بحدوث حريق في الصناعية العاشرة، وفور تلقي البلاغ تحركت كوادر الدفاع المدني بالشارقة، حيث تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية، وساعدت سرعة الاستجابة من منع امتداد الحريق وتطوره.

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