إذلال وتصوير مخل وسرقة بالإكراه .. احذر هذه الجريمة

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، عصابتين نسائيتين إفريقيتين إلى محكمة الجنايات بتهمة استدراج شخصين، بإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي عن خدمات مساج تقدمها نساء مثيرات، وفور وصول الرجلين إلى العنوان الموجود في الإعلان فوجئا بنساء مختلفات عن الصور المثيرة، وتعرضا للاعتداء والإذلال وتم تصويرهما في أوضاع مخلة مع امرأتين وأجبرا على الإفصاح عن الأرقام السرية لبطاقاتهما البنكية واستولي منهما على نحو 50 ألف درهم، في جريمة تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة وحذرت منها الأجهزة الأمنية لكن لا يزال يسقط فيها ضحايا الإغراء.

وقال المجني عليه الأول مهندس (آسيوي) إنه تلقى عرضاً لخدمة مساج عبر «واتس آب»، وتجاهل تلك الرسائل لمدة يومين، لكنه ضعف في النهاية وتوجه إلى العنوان بعد التواصل مع صاحبة الرسالة، وبمجرد وصوله طرق الباب، وفور دخوله أغلق عليه، وسحبته امرأة قوية إلى الداخل، وقدمت امرأتان تحمل إحداهما سكيناً، وضعته على رقبته ليلتزم الصمت، فيما أمسكته الأخرى من الخلف ونزعت حزام بنطاله وضربته به، وخلعن ملابسه، وتم تصويره عارياً، ثم هددوه بنشر الصور على الانترنت لو أبلغ الشرطة، ونزعن محفظته وأجبرنه على الإفصاح عن أرقام بطاقاته البنكية السرية، بعد ضربه على وجهه ومناطق حساسة في جسده.

وأضاف المجني عليه أن إحداهن غادرت المكان لفترة من الوقت ليكتشف لاحقاً أنها سحبت من بطاقتين مبلغ 20 ألف درهم، بالإضافة إلى سرقة 500 درهم أخرى ثم أخلين سبيله بعد تهديده بفضحه لو أبلغ الشرطة، لكنه توجه إلى المركز مباشرة وأبلغ أولاً عن سرقة محفظته خوفاً من تهديد المتهمات، ثم صوب موقفه وأبلغ عن الواقعة الحقيقية، لافتاً إلى أنه احتجز لمدة ساعتين وأرشد الشرطة عن الشقة.

وقال ضابط من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم القبض على متهمتين وعرضتا على المجني عليه وتعرف اليهما.

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