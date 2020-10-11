5 سنوات سجناً لعصابة خطفت موظفاً وسرقت منه 299 ألف دولار

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية، على عصابة تتكون من سبعة متهمين، بعد إدانتهم بخطف موظف وسائق وسرقة نحو 300 ألف دولار من المجني عليه الأول.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الرابع، يعمل حارساً لإحدى شركات الصرافة في دبي، وأخبر المتهمين بأن المجني عليه الأول يحوز مبالغ مالية كبيرة، فتتبعه بقية المتهمين وأوقفوا السيارة التي يستقلها، منتحلين وظيفة أفراد بإدارة التحريات، وطلبوا منه هو وسائق السيارة «المجني عليه الثاني» إبراز بطاقتَي الهوية ونقلوهما إلى سيارة أخرى بقصد الاستيلاء على أموالهما. وقال المجني عليه الأول إنه يعمل في بلد آسيوي مساعد مدير لدى شركة صرافة، تتعامل مع شركة صرافة موجودة في دبي لصرف العملات الأجنبية، إذ يجلب العملات الأجنبية لتحويلها إلى الدولار، نظراً إلى أن المبالغ الكبيرة لا يمكن تحويلها في بلاده، لافتاً إلى أنه ينفذ هذه المهمة مرتين شهرياً بطريقة شرعية وبمعرفة الجمارك.

وأضاف أنه في يوم الواقعة حضر إلى الدولة كالعادة لتحويل مبلغ مالي، وتم استقباله من قبل موظفي الصرافة، وحصل على تصريح من جمارك دبي لتحويل المبالغ، واستلم منهم 300 ألف دولار، وفي مساء اليوم ذاته غادر الشركة برفقة سائق منها (المجني عليه الثاني) لتوصيله إلى مطار دبي، لكنه فوجئ في الطريق باستيقافهما من قِبل أشخاص عديدين، وتحدث أحدهم مرتدياً الزي الخليجي مع السائق، وأخبره بأنه من رجال التحريات وطلب إبراز بطاقتَي الهوية، ثم طلبوا منهما الترجل من السيارة.

وتابع أن المتهمين ربطوا أيديهما بأسلاك كهربائية واصطحبوهما إلى إمارة أخرى، ووضعوا أكياساً بلاستيكية على وجوههما وأنزلوهما بمنطقة رملية، وغادروا المكان ومعهم حقيبة الأموال والمتعلقات التي استولوا عليها، وبعد نجاحه في التحرر من قيوده استطاع الخروج من السيارة والاتصال بالشرطة من هاتف أحد المارة، واستطاعت شرطة دبي تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانتهم وسجنهم خمس سنوات والغرامة.

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