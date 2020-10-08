عصابة تصوّر مقيماً برفقة امرأة عارية لابتزازه

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة إفريقية، استدرجت مقيماً عربي الجنسية بإعلان عن خدمة مساج خاصة على يد امرأة أوروبية جميلة، نشر بإحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وحين وصل إلى المكان فوجئ بامرأة مختلفة، إفريقية، بانتظاره، ثم جروه إلى داخل الشقة، وتجردت تلك المرأة من ملابسها، وتم تصويره معها في أوضاع مختلفة، لابتزازه وإجباره على الإفصاح عن بيانات بطاقته البنكية، وسرقوا منه بالإكراه مبلغ 500 درهم، إضافة إلى 15 ألف درهم أخرى سحبوها من حسابه البنكي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه شاهد إعلاناً عن مركز للمساج عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، فتواصل مع الرقم المدرج في الإعلان، وأرسل إليه الشخص الذي رد عليه عنوان المركز بأحد أبراج بحيرات جميرا.

وأضاف أن باب الشقة كان مفتوحاً، وحين دخل فوجئ بالمتهمين يغلقونه خلفه، وظهرت امرأة إفريقية، وهدده المتهمون بأسلحة كانت بحوزتهم، كما تجردت تلك المرأة من ملابسها، وجلست على رجله، وقاموا بتصويره في هذه الوضعية، وتهديده بنشر الصور حال إبلاغه الشرطة، ثم أجبروه على الإفصاح عن بيانات بطاقته البنكية، وتوجه أحدهم لسحب النقود، ثم أعادوها إليه، وسمحوا له بالمغادرة، بعد تكرار التهديد بنشر الصور لو بادر بالإبلاغ، لافتاً إلى أنه اتصل بالشرطة، وتعرف إلى المتهمين حين عرضوا عليه في طابور تشخيص.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تم القبض على المتهمين في واقعة أخرى مشابهة، وتم استدعاء المجني عليه الذي تعرف إليهم جميعاً، لافتاً إلى أنهم أقروا بارتكاب سرقات عدة بالأسلوب الإجرامي ذاته.



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