"حشرات المطبخ" تتسبب في إغلاق كافيتريا بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "كافيتريا ملك الكرك" في أبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1080644، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها سوء نظافة المنشأة بشكل عام، وسوء نظافة معدات التقطيع، وعدم توافر مغسلة منفصلة للأغذية، ورصد وجود حشرات في منطقة التحضير، وعدم صيانة الأرفف الداخلية في المطبخ، وغيرها من المخالفات.

وذكرت أنه رغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، إذ قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وإنذار نهائي بالإغلاق، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى صدور قرار الإغلاق، حيث لم تقم المنشأة بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

ولفتت الهيئة إلى أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات، تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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