آسيوي يقتل مدلكة في دبي بسبب 100 درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل بناء آسيوياً، بتهمة قتل امرأة آسيوية عمداً، بسبب رفضها إعادة مبلغ 100 درهم سلمه إليها مقابل قيامها بتدليكه، وتهديده بإبلاغ الشرطة بأنه يريد اغتصابها.

وأفادت التحقيقات بأنه طلب منها تدليكها، وما إن فعلت ذلك حتى جثم عليها، ولف غترة (الشماغ) على رقبتها، وشده من طرفيه بقوة حتى خارت قواها، ثم تناول سلكاً كهربائياً ولفه على رقبتها وخنقها حتى ماتت.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن وفاة امرأة في بناية بمنطقة المدينة، فانتقل عدد من زملائه إلى مكان الحادث، واشتبهوا في وجود شبهة جنائية وراء وفاتها، إذ شوهد سلك كهربائي حول عنقها.

وأفاد الطبيب الشرعي بأنها تعرضت للقتل، وبناءً على ذلك تم تشكيل فريق عمل من البحث الجنائي، استطاع تحديد هوية المجني عليها، كما استطاع التوصل إلى هوية المشتبه فيه.

وأضاف الشاهد أنه تم إعداد خطة لضبط المتهم، وألقي القبض عليه خلال ساعات من الجريمة، واعترف طواعية بأنه قتلها، مبيناً أنه تعرف إليها في أحد مراكز التدليك بمنطقة المدينة العالمية، وعرض عليها ممارسة البغاء، فوافقت، لكنه طلب منها رد النقود التي دفعها، لأنه لم يفلح معها، فرفضت، وهددته بإبلاغ الأمن بأنه يحاول اغتصابها، فطلب منها استبدال الأدوار، وتدليكها، مبيتاً النية لقتلها، وبمجرد التفاتها لمح «غترة» في المكان فلفها حول رقبتها، ثم تناول سلكاً كهربائياً وخنقها به، وسرق بعض أغراض المحل، ثم اتلف الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة حتى لا يتم التعرف إليه، وعاد إلى مقر سكنه، ولم يخبر أحداً بما حدث، ثم قبضت عليه الشرطة في مقر عمله.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news