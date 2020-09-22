طبيب يتحرش بمريضته بعد عملية تجميل

المصدر: محمد فودة - دبي

بدأت محكمة الجنايات في دبي محاكمة طبيب تجميل يحمل جنسية آسيوية "43 عاماً" تحرش بمريضته، باحتضانها بطريقة غير لائقة ثم محاولة تقبيلها مستغلاً حالتها النفسية والصحية بعد إجراء عملية لها، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

وقالت المجني عليها أمريكية الجنسية "31 عاماً " والتي تعمل مديرة باحدى الشركات إنها كانت متواجدة في العيادة التي يعمل بها الطبيب، وبعد انتهائه من إجراء عملية تجميلية في وجهها، ودخولها غرفة الاستشارة بناء على طلبه للتحدث عن عملية تجميلية سيجريها لها في وقت لاحق، وكانت مرهقة بسبب حقنها بـ"البوتكس" وفي حالة نفسية متدنية، ففوجئت بالمتهم يضع يده على خديها ويقبلها عليهما ثم حاول تقبيلها فعادت إلى الخلف وأبعدته وحاولت مغادرة الغرفة لكنه حاول تهدئتها وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة لأن حالتها لا تسمح بذلك، ثم احتضنها بطريقة غير لائقة وقبلها مرة أخرى على خديها وحاول التمادي في تصرفاته لكنها تمكنت من الإفلات منه ومغادرة المكان وإبلاغ الشرطة.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتقبيله المجني عليها مرتية بعد إجرائه عملية تجميل لها.

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