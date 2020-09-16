ضبط 5 محلات وإصدار 3 مخالفات لبيع وجمع المحار المحلي بدون ترخيص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-وام

ضبطت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (5) منشآت لبيع الأسماك في مدينة أبوظبي تقوم ببيع المحار المحلي المعروف بـ(الدوج) دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة وذلك ضمن خطط الجهات المختصة في الإمارة للحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والالتزام بها وضبط المخالفين.

وتم خلال الحملة المشتركة التي انطلقت في نهاية شهر أغسطس الماضي تفتيش (10) منشآت في مدينة أبوظبي و(10) منشآت في منطقة الظفرة بما فيها جزيرة دلما فيما تم توجيه إنذار نهائي للمنشآت المخالفة وتنبيههم بحظر تداول المحاريات المحلية دون تقديم السجلات والوثائق التي تحدد مصدر المنتج في حال تداول المحاريات المستوردة من خارج الإمارة.

وذكرت الهيئة ان الحملة ستستمر خلال الفترة القادمة حيث سيتم خلالها تنفيذ العديد من الزيارات التفتيشية الميدانية التي تستهدف منشآت تجارة الأسماك والثروات المائية الحية على مستوى الإمارة.

وتعتبر هذه الحملة توسيعاً لنطاق الحملة المستمرة التي كانت تقودها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارة أبوظبي والمتركزة في منطقة السلمية ومحمية بو السياييف البحرية وذلك للحد من مخالفات الصيد واستخراج المحاريات في هذه المناطق التي يستهدفها بعض الأفراد ومرتادي البحر للصيد غير المرخص حيث تم مؤخراً ضبط (3) مخالفات جمع المحاريات المحلية المعروفة بـالدوج ومخالفتين صيد بواسطة الشباك الممنوعة خلال العملية المشتركة التي نفذت خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري حيث تم إحالة المخالفين للإجراءات القانونية.

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