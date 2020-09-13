عاطل يتحرش بفتاتين في مركز تجاري بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاطلاً عربياً تحرش بطالبتين الاولى آسيوية تبلغ من العمر 18 عاماً والأخرى آوروبية 10 سنوات داخل هايبر ماركت معروف في مركز تجاري كبير، مرتكباً جريمتيه على التوالي خلال دقائق.

وقالت المجني عليها الأولى 10 سنوات إنها كانت في المتجر برفقة والدتها، وتركتها الأخيرة للبحث عن مساحيق غسيل فيما توجهت الطفلة لقسم الألعاب، ففوجئت بشخص يأتي من خلفها ويمسك بخصرها ويسألها ما إذا كانت تريد لعبة، فتملكها الخوف الشديد ولم تستطع الحركة وتسارعت دقات قلبها، وأخبرته بأنها تريد الذهاب إلى والدتها لكنه أمسك بخصرها بقوة وتمادى في تصرفاته المخلة، وعندما تركها جرت إلى والدتها لإبلاغها بالأمر، ومن ثم ذهبت مع أسرتها إلى حراس الأمن لكن فوجئوا بالقبض عليه إذ سبق له التحرش بفتاة أخرى قبل التحرش بها.

إلى ذلك ذكرت المجني عليها الثانية طالبة آسيوية 18 عاماً إنها كانت تقف في قسم الخضروات بالمتجر ذاته، وارتكب المتهم التصرف ذاته معه إذ التصق بها وحين ابتعدت عنه لاحقها وكان يريد تكرار فعلته إلا أنها أخبرت حارس الأمن الذي سأل عن مكان الواقعة ثم أمسك بالمتهم، ورصدت كاميرات المراقبة في المتجر الواقعتين تفصيلياً، كما أقر المتهم بجريمتيه، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

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