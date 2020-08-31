ضبط خليجي يزرع المخدرات بشقته

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خليجي يدعى (ع.ب.أ)، بتهمة زراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، إذ عثر لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، كما ضبطت بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، واتهم بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم، الذي تجاوز لتوه سن الـ18، بتعاطي المواد المخدرة، وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، فألقي القبض عليه وبرفقته شاب آخر (المتهم الثاني) وفتاتان.

وأضاف أنه بتفتيش شقة المتهم عثر تحت طاولة في شقته على لفافة ورقية تحتوي على مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، كما عثر بصالة الشقة على علبة بلاستيكية بها كيس يحتوي على كمية أخرى، وعثر على كيس آخر في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زُرعت داخل مسكنه.

وأفاد المتهم الأول بأن المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص في إحدى الحفلات، لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد إحدى الفتاتين (حدث) بمخدر الحشيش مرتين من دون مقابل.

وذكر المتهم الثاني في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في الشقة عائد للمتهم الأول، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركا فيها.

وذكر الشاهد من شرطة دبي أن المتهمة (المحالة إلى محكمة الأحداث) زودها المتهم الأول بمخدر الحشيش مرتين خلال شهر من دون مقابل مادي، لافتاً إلى أن عملية القبض طالت شخصاً آخر عثر داخل مركبته على كمية من مخدر الحشيش، داخل علبة بلاستيكية أخفاها تحت كرسي السائق، مقراً بأنه حصل عليها من شخص آسيوي مجهول الهوية موجود خارج الدولة، باعه إياها عبر تطبيق «واتس أب»، بأسلوب يلجأ إليه مروجو المخدرات في الفترة الأخيرة، بإرسال مكان وجود المخدر عبر خدمة تحديد المواقع ثم يحول إليه المشتري النقود عبر أحد مكاتب الصرافة من دون أن يلتقيا، لافتاً إلى أنه أعاد بيع المخدرات للمتهم الثاني الذي ضبط في شقة المتهم الأول مقابل مبلغ أكبر.

ألقي القبض على المتهم وبرفقته شاب وفتاتان.

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