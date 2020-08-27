عامل يقتل صديقه بطعنة في ظهره

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل آسيوي قتل صديقه عمداً إثر مشادة كلامية، واعتداء متبادل بينهما، إذ أحضر سكيناً وسدد للمجني عليه طعنة نافذة من الخلف في وسط ظهره، أدت لقطع حاد بالكلية اليسرى والأوعية الدموية المغذية لها، أسفرت عن إصابته بنزيف حاد أدى إلى وفاته.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، إن بلاغاً ورد عن وجود جثة في الطريق العام، وبالانتقال إلى المكان ومتابعة الواقعة تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه كان يجلس مع المجني عليه وآخرين، من بينهم امرأتان وصديق ثالث، يتعاطون المشروبات الكحولية، وفي هذه الأثناء حضر أشخاص من جنسية أخرى حاولوا سرقة المجني عليه والمتهم ورفاقهم، لكن تصدى لهم الأول واستطاع إبعادهم حتى هربوا من المكان.

وأضاف المتهم في محضر الاستدلال أن مشادة حدثت بينه وبين المجني عليه بعد هروب أولئك الأشخاص، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، وحاول من جانبه الفرار من القتيل الذي لاحقه وضربه بعصا خشبية على ظهره، ثم أدار ظهره له فاستل القاتل سكيناً وطعنه من الخلف، لافتاً إلى أنه فر من المكان فور سقوط المجني عليه وظن أنه فقد الوعي فقط، ثم عاد لاحقاً مع امرأتين كانتا برفقته لإسعافه، وحاولوا إيقاظه، إلا أنه لم يستجب.

وذكر الشاهد من شرطة دبي أنه تم ضبط أداة الجريمة في مقر سكن المتهم الأول، الذي أرشدهم إلى مكانها، وأقر بأنه استخدمها في طعن صاحبه، ثم غسلها قبل أن يخفيها حتى لا يكون عليها آثار دماء.

من جهته، قال طبيب شرعي تابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن البلاغ الأول لم يكن حول جريمة قتل، لكنه عند فحص جثة المجني عليه، شاهد جرحاً قطعياً نافذاً أدى إلى قطع عضلات الظهر والكلية اليسرى ونسيج البنكرياس، مسفراً عن نزيف دموي انتهى بوفاة المجني عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news