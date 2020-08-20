خليجي يحاول تهريب مخدرات في زجاجة شامبو

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أعادت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أوراق قضية خليجي متهم بمحاول تهريب مخدرات عبر إيصال حقيبة لمتهم آخر داخل السجن بعد أن خبأها في زجاجة شامبو، إلى محكمة استئناف الفجيرة.

وتعود تفاصيل القضية عندما سلم المتهم حقيبة تحتوي على ملابس خاصة بشقيقه المسجون على ذمة قضية مشاجرة، إلا أن رجل الشرطة المكلف بالحراسة شك في محتويات الحقيبة، فأبلغ الجهات الأمنية المتخصصة التي تولت تفتيشها، وتم العثور على كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل زجاجة شامبو ادعى المتهم أنه أحضرها لشقيقه لاستخدامها في الاستحمام، فتم القبض عليه بتهمة محاولة تهريب مؤثرات عقلية وحيازتها بقصد الترويج، والتحفظ على المضبوطات وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وثبتت من خلال التحقيقات تهمة الحيازة والترويج على المتهم، فتمت إحالته إلى المحكمة.

وأقر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه أثناء توقيفه طلب منه إحضار حقيبته من غرفة نومه بالمنزل، فأحضرها من دون أن يعلم ما بداخلها، إلا أنه فوجئ بضبطه من قبل الجهات الأمنية بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج، مؤكداً أنه لا يعلم مصدر هذه المواد ولا يتعاطاها.

وطالب محامي دفاع المتهم ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن المتهم سلم الحقيبة من دون أن يعلم بمحتوياتها بناءً على طلب شقيقة منه.

وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، فاستأنف على الحكم.

فيما خففت محكمة استئناف الفجيرة حكماً صادراً بحق خليجي بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، إلى السجن سنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم.

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