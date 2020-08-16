عصابة تسرق 3.5 مليون درهم من تاجر بسبب "طمعه"

المصدر: محمد فودة-دبي

أغرت عصابة تتكون من ثمانية متهمين تاجراً عربياً بصفقة عملة وهمية، عبارة عن شراء دولار بقيمة ثلاثة ملايين و585 ألف درهم بسعر أقل من المتداول في السوق، واستدرجوه إلى مكان في منطقة القصيص لإتمام الصفقة ثم هاجمه عدد منهم في السيارة وسرقوا منه المبلغ الذي بحوزته.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه توجه إلى منطقة النهدة الثانية بحوزته ثلاثة ملايين و585 ألف درهم لشراء عملة دولار من أحد الأشخاص، وأثناء وجوده في مركبته مع صديق له حضر إليه شخص إفريقي يفترض أن يتبادل معاه الصفقة، وطلب منه مشاهدة المبلغ للتأكد من جديته، فعرض عليه الأموال، ثم أخبره المتهم ان الدولارات موجودة في مكتب ببناية مقابلة للمكان، وطلب منه إرسال صديقه للتأكد من وجودها.

وأضاف المجني عليه أنه أرسل صديقه برفقة متهم آخر إلى البناية وبمجرد دخولهما، فوجئ المجني عليه بشخصين آخرين إفريقيين، توجه أحدهما إلى الباب المجاور له، فيما توجه الآخر إلى المقعد الخلفي، بينما سحب المتهم الذي يجلس إلى جواره حقيبة النقود، فأمسكها لمنعه من سرقتها، لكن عاجله المتهم بضربة قوية على صدره، وسحب منه الحقيبة وفر بها، كما فر المتهمان الآخران.

وأشار إلى أن شخصاً حضر إلى المكان يرتدي زياً مدنياً أبلغه أنه من التحريات فحكى له ما حدث، وحضرت دوريات الشرطة بسرعة وقامت بتمشيط المنطقة وألقت القبض على أحد المتهمين الذي أقر أنه من بين أفراد العصابة الذي شاركوا في عملية السرقة، إذ تولى تأمين الباب الخلفي للمركبة لضمان عدم نزول المجني عليه منه.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن واقعة سرقة بالإكراه، وتبين أن المتهمين أغروا المجني عليه بأنهم يحوزون على عملة الدولار ويريدون بيعها بسعر أقل من السوق، واستدرجوه وسرقوا منه المبلغ.

وأضاف أنه بمواصلة البحث والتحري وردت معلومات موثوقة المصدر عن مكان احد المتهمين فتم محاصرت وضبطه واعترف طواعية بمشاركته ، وأرشد إلى مكان بقية المتهمين فتم إلقاء القبض عليهم وبسؤالهم عن الواقعة اقروا بها وشرحوا دور كل منهم، وتم ضبط جزء من المبلغ بحوزتهم، وعرضوا على المجني عليه في طابور تشخيص فتعرف عليهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

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