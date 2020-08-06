مغامرة أوروبي مع امرأة لاتينية تنتهي بجريمة

المصدر: محمد فودة - دبي

أُصيب زائر أوروبي بصدمة حين وجد عصابة مكونة من ثلاثة رجال وثلاث نساء في انتظاره داخل شقة امرأة يفترض أنها برازيلية تعرّف إليها عبر تطبيق «تندر»، فحاول الهروب من المكان، لكنهم منعوه واعتدوا عليه وصوّروه عارياً، وسرقوا منه نحو 20 ألف درهم، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة، وقبضت شرطة دبي على امرأة من أفراد العصابة وأحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي بدأت في محاكمتها بتهمة السرقة بالإكراه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين الهاربين.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف الى امرأة عبر تطبيق «تندر» باعتبارها برازيلية، وبعد حديثهما سوياً دعته إلى زيارتها في شقة بأحد الأبراج في منطقة الخليج التجاري، وحين توجه إلى هناك ودخل من الباب فوجئ بستة أشخاص، فحاول الهروب، لكنهم أمسكوا به وأغلقوا الباب، واعتدوا عليه بالضرب، وهددوه بسكين حتى أعطاهم الأرقام السرية لبطاقاته البنكية وصوّروه عارياً، وهددوه بإبلاغ الشرطة عنه بتهمة الاعتداء على واحدة من أفراد العصابة، إذا أبلغ عنهم الشرطة، ثم حبسوه في الشقة فترة من الوقت حتى نفذوا عدداً من عمليات الشراء بواسطة بطاقاته، وطلبوا منه الاستحمام ومغادرة الشقة، واكتشف لاحقاً أنهم سحبوا من رصيده نحو 20 ألف درهم.

وقالت المتهمة في محضر استدلال الشرطة إنها تعرفت الى بقية المتهمين بالقرب من أحد المراكز التجارية، وأبلغتهم بأنها تبحث عن عمل، فعرضوا عليها أن تعمل معهم من خلال استئجار شقة باسمها عن طريق هاتفها مقابل مبلغ من المال، لافتة إلى أنها نفذت المطلوب وتوجهت معهم، ودخلت الشقة وبعد ساعة حضر المجني عليه، فأمسك به بقية المتهمين وقاموا بضربه وهددوه وصوّروه، وأخذوا منه بطاقاته البنكية قبل أن يسمحوا له بالمغادرة.

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