شاهد عيان يوثق واقعة تحرش بالفيديو

المصدر: محمد فودة - دبي

فضح تحليل الحمض النووي (دي إن إيه)، وتصوير الواقعة من قبل شاهد عيان، جريمة هتك عرض بالإكراه ارتكبها شخص (آسيوي)، حيث استغل تواجده في منطقة مزدحمة أثناء حفل غنائي خلال شهر فبراير الماضي وتحرش بزائرة أوروبية، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات بدبي لمباشرة محاكمته.

وقالت المجني عليها (53 عاماً) إنها كانت متواجدة في حفل غنائي في مدينة دبي للإعلام، بتاريخ السابع من فبراير الماضي، وشعرت بشخص يلتصق بها فابتعدت عنه، لكنها فوجئت به يقترب منها مجدداً وكرر فعلته أكثر من مرة، ثم هرب من المكان بعد أن شعرت بأنه ترك أثراً عليها.

من جهته قال ضابط في شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، إن المجني عليها أبلغت الشرطة عما تعرضت له من تحرش، وتبين أن شخصاً قام بتصوير واقعة التحرش، فتم القبض على المتهم، وبسؤاله عن سبب هروبه من المكان رفض الرد، وأنكر ارتكاب الجريمة، فأحيل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قارنت المادة التي رفعت من على ملابس المجني عليها، وتبين أنها مطابقة لحمضه النووي.

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